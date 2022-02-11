حسن شاكوش يبكي على الهواء: أمي مريضة سرطان وحزينة بسبب إيقافي «فيديو»

دخل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، في نوبة بكاء شديدة أثناء حديثه عن والدته، قائلا إنها حزينة عليه بعد قرار إيقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب هاني شاكر.

شاكوش: أمي مريضة بالسرطان وحزينة بسبب إيقافي

وأضاف «شاكوش» خلال لقاء مع مؤدي المهرجانات حمو بيكا، ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الجمعة: «أنا زعلان عشانها هي، عشان أي حاجة بتحصل بتتضايق، وهي أصلا مريضة، ومينفعش أتكلم في الكلام ده».

وتابع: «والدتي مصابة بالسرطان ومكنتش عايز أقول علشان محدش يفتكر إني بتاجر بمرضها، وحزينة عليا من بعد أزمتي الأخيرة ومنعي من الغناء».

حمو بيكا: مش بكلم عمر كمال

وكشف «شاكوش» عن سبب عدم تصالح حمو بيكا وعمر كمال، حتى الآن: «ضغط الشغل وسفرنا بره كتير، ومكنش فيه وقت نتجمع، ولما سافر معانا السعودية كانوا بيتكلموا عادي».

من جانبه علق مؤدي المهرجانات حمو بيك، عن سبب عدم تصالحه مع عمر كمال، قائلا: «لما نزلت بوست عن عمر كمال، شاكوش قالي امسحه، وسمعت كلامه ومسحته، بس مش بكلمه، هو مفيش حاجة ما بينا، بحب الخير للكل».

حمو بيكا: «في ناس صوتها وحش دخلت النقابة»

وعن أزمته مع نقابة الموسيقيين قال «بيكا»: «أنا مستعد اعتزل دلوقتي، حرام عليكو أنا هموت وكفاية ظلم، وفيه ناس صوتها مش حلو ونجحت في اختبارات نقابة المهن الموسيقية.. إشمعني أنا؟ هطلع أصرخ في الشارع».