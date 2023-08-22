«الأزهر» يحتفي بمرور 100 عام على مولد «ملك الصبا» أبوالعينين شعيشع

احتفت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف بمرور 100 عام على مولد الشيخ أبوالعينين شعيشع، الذي ولد في 22 أغسطس عام 1922، ورصد الأزهر أبرز 11 معلومة عن الشيخ الراحل.

أول قارئ مصري للقرآن في المسجد الأقصى

كان للشيخ أبوالعينين شعيشع منهج فريد في قراءة القرآن الكريم، ولقب بـ«ملك الصبا» وهو المقام الذي يتميز بالشجن والحزن، وكان أول قارئ مصري بالمسجد الأقصى في الخمسينيات، وفيما يلي أبرز المعلومات عنه:

- ولد بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، في 22 أغسطس عام 1922.

- توفي عام 2011 عن عمر يناهز 89 عامًا.

- ترك إرثًا ضخمًا من التسجيلات القرآنية الخالدة.

- يعد «شعيشع» أحد أشهر قراء القرآن الكريم في مصر والعالم أجمع.

- جاب بلاد العالم قارئًا للقرآن.

- أمضى 80 عامًا من عمره في خدمة القرآن الكريم حفظًا ودراسة وتلاوة.

- نال الكثير من الأوسمة العالمية.

- أسهم في إنشاء نقابة القراء وانتخب نقيبًا لها.

- يعد أصغر قارئ دخل الإذاعة المصرية، وكان في السابعة عشرة من عمره.

- التحق بُكتاب «بيلا»، وهو في سن السادسة.

- حفظ القرآن الكريم قبل سن العاشرة.