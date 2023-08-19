بالوشاح الأخضر.. تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية أبو حمر في الغربية (صور)

نظم أهالي قرية أبو حمر التابعة لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، احتفالية كبرى، لتكريم الطلاب والطالبات، الحافظين لكتاب الله، داخل إحدى القاعات الكبرى بالقرية، بمشاركة 134 طالبا وطالبة، في مراحل تعليمية مختلفة، وجرى تقديم هدايا عينية لهم تقديرا لجهودهم.

قال محمد إسماعيل مراد، رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بقرية أبو حمر، وأحد المنظمين لهذا الحفل، لـ«الوطن»، إنهم كل عام يحرصون على إقامة حفل من أجل تكريم الطلاب والطالبات الحافظين لكتاب الله، من أجل رفع معنوياتهم، وحث الآخرين على المشاركة وحفظ القرآن الكريم.

مراحل عمرية مختلفة

وأضاف أن القرية بها أطفال وشباب في مراحل عمرية ودراسية مختلفة، يقبلون على حفظ القرآن الكريم، وأن هذا الحفل جرى تنظيمه، بعد دورة صيفية استمرت نحو شهرين، دون انقطاع، شارك فيها 134 طالبا وطالبة، وجاء عدد المحفظين 15 محفظا من الرجال والنساء، بجانب 3 من المشرفين.

واستكمل إبراهيم محمد زيادة، أحد المشرفين، والقائمين على التنظيم، أن الدورة الصيفية بدأت في 1 يونيو، واستمرت حتى 3 أغسطس الجاري، استطاع 9 طلاب خلال تلك الفترة، الحصول على إجازة في القرآن الكريم، وحفظه عن ظهر قلب، من بينهم 5 طالبات، 4 طلاب، بينما بلغ عدد من أتموا حفظ القرآن الكريم دون الحصول على إجازة 5 بنين و20 فتاة.

وأضاف هاني الشامي أحد محفظي القرآن والمشرفين على هذا الحفل، أن الإناث هذا العام حصدن نصيب الأسد في حفظ القرآن الكريم، وأن هذه الدورة الصيفية، وأصغر طفل مشارك في عمر 9 سنوات، حفظ 3 أجزاء من القرآن الكريم، بينما تمكن 5 طلاب من مراجعة القرآن الكريم كاملاً، طول هذه الفترة، وكانت نسبة الحفظ لدى المشاركين متفاوتة، وبعض الأيام أثناء الدورة، كانت لممارسة النشاط الرياضي، مشيرا إلى أن هذه الدورة الخامسة التي تنظمها الجمعية كل عام للاستثمار الإجازة الصيفية.

البرنامج الصيفي

قال محمد الحجار أحد أهالي القرية، وولي أمر أحد الطلاب المشاركين، إنه حرص على الاشتراك لابنه، في إحدى دور تحفيظ القرآن التابعة للجمعية الشرعية للقرية، وفور إطلاق الجمعية البرنامج الصيفي، منذ شهر يونيو، استمرت شهرين، دون إجازات، وكان الحضور يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الواحدة ظهرا، وخلال اليوم، كان يتم تقديم وجبات الطعام ومشروبات للطلاب والطالبات المشاركين.

وأشار إلى أن ابنه استطاع خلال هذه الفترة، حفظ 3 أجزاء من القرآن الكريم، بجانب مراجعة ما تم حفظه سابقا، حتى تم تكريمه في هذا الحفل.