«الإدارية العليا» ترفض تعويض مدرس بقسم أصول التربية في الأزهر

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من مدرس بقسم أصول التربية بكلية التربية بجامعة الأزهر، طلب فيه تعويضه ماديا، جراء قرار مجلس التأديب الصادر بعزله من وظيفته مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.

المحكمة ترفض تعويضه

قالت المحكمة، إنه «ترتيبا على ما تقدم، ولما الطاعن يطلب تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، بعزله من وظيفته مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة والمقضي بإلغائه».

ليس هناك خطأ في قرار مجلس التأديب

أوضحت المحكمة، أنه لما كانت الأوراق خلت من ثمة دليل على صدور قرار مجلس التأديب المشار إليه مشوبا بالخطأ الجسيم الذي قد يصل إلى درجة الخطأ الشخصي، وينطوي على هوى طائش من غير جامحة لمصدريه بقصد النكاية به، أو أنه صدر مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة، ما ينحدر به إلى درجة الانعدام، فمن ثم تقضي المحكمة برفض الطعن الماثل.