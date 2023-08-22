عاجل.. ليفربول يرد على أنباء رحيل محمد صلاح بهذه الطريقة

تتصاعد أنباء رحيل الدولي المصري محمد صلاح، عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

ورد ليفربول على هذه الأنباء، بنشر صورة لـ محمد صلاح وهو يبتسم في تدريبات الفريق قبل مواجهة نيوكاسل في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وعلق الحساب الرسمي لليفربول على صورة محمد صلاح: «ابتسامات من خامس أفضل هداف لدينا على الإطلاق».

وكانت بعض التقارير الصحفية قد كشفت عن اقتراب محمد صلاح من الانتقال إلى نادي اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

Smiles from our fifth highest goalscorer of all time pic.twitter.com/o1khMV6E9P — Liverpool FC (@LFC) August 22, 2023

ويتواجد أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، في مدينة لندن، في الوقت الحالي، من أجل حسم التعاقد مع جناح وقلب دفاع، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وظهر محمد صلاح في مباراة للتنس الأرضي خلال مران الفريق استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام نيوكاسل يونايتد المقررة يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

محمد صلاح يتألق في مباراة تنس أرضي

وشارك محمد صلاح في مباراة للتنس الأرضي بالقدم رفقة المجري سوبوسلاي أمام كل من كودي جاكبو والهولندي فيرجيل فان دايك.

وحرص حساب نادي ليفربول عبر «تويتر» على مشاركة مباراة التنس التي لعبت بالقدم بين اللاعبين الأربعة وسط متابعة من جانب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق.