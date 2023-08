عاجل.. ليفربول يرد على أنباء رحيل محمد صلاح بهذه الطريقة

تتصاعد أنباء رحيل الدولي المصري محمد صلاح، عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

ورد ليفربول على هذه الأنباء، بنشر صورة لـ محمد صلاح وهو يبتسم في تدريبات الفريق قبل مواجهة نيوكاسل في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وعلق الحساب الرسمي لليفربول على صورة محمد صلاح: «ابتسامات من خامس أفضل هداف لدينا على الإطلاق».

وكانت بعض التقارير الصحفية قد كشفت عن اقتراب محمد صلاح من الانتقال إلى نادي اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

Smiles from our fifth highest goalscorer of all time pic.twitter.com/o1khMV6E9P