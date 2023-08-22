عاجل.. «تقارير»: محمد صلاح لاعبا في اتحاد جدة خلال ساعات

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم، عن اقتراب الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول، من الانتقال إلى صفوف اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت صحيفة «الكأس» السعودية، أن أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، يقترب من إنهاء كل التفاصيل مع ليفربول، ليصبح محمد صلاح لاعبا جديدا في «النمور» خلال ساعات.

وفي الفترة الأخيرة ارتبط اسم محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول، بعد توتر العلاقة مع يورجن كلوب، عقب استبداله قبل ما يقرب من 20 دقيقة عن نهاية المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي أمام تشيلسي، التي حسمها التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

اتحاد جدة يضغط من أجل التعاقد مع محمد صلاحوتضغط جماهير اتحاد جدة، بقوة على الإدارة، من أجل التعاقد مع محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي الجاري، ما ظهر جليًا من «الهاشتاج»، الذي أطلقه المشجعين في رسالة للإدارة، تحت عنوان «محمد صلاح مطلب اتحادي»، وذلك رغم تأكيد العديد من التقارير أن الفرعون المصري لا يفكر في الرحيل عن الفريق في الفترة المقبلة.