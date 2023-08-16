إعلامي سعودي يفجر مفاجأة مدوية ويكشف مصير انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

فجر الإعلامي السعودي وليد فراج، مفاجأة مدوية ومن العيار الثقيل بخصوص مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف فريق ليفربول فيما يخص مستقبله ومصيره من الرحيل عن الريدز، خاصة بعد الأنباء والتقارير التي خرجت مؤخرا والتي ربطته بالانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الفراج: إدارة ليفربول وافقت مبدئيا على مناقشة «صفقة صلاح»

وقال وليد الفراج عبر برنامجه «أكشن مع وليد»: «هناك معلومة مؤكدة علمتها وفقا لمصادري الخاصة وهي أن إدارة نادي ليفربول وافقت بشكل مبدئي على مناقشة صفقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة، واللاعب بات على أعتاب الدوري السعودي».

الإعلامي السعودي: كلوب يرفض رحيل صلاح

وأضاف: «المشكلة الأكبر التي تعوق انتقال محمد صلاح إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، هو رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بشكل قاطع رحيل محمد صلاح عن صفوف الفريق، خاصة بعد رحيل عدد كبير من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية».

وتابع «الفراج»: «إدارة اتحاد جدة تمارس ضغوطا كبيرة على إدارة الريدز من أجل حسم التعاقد مع محمد صلاح، خاصة وأن الفريق السعودي يسعى لتعزيز صفوفه بكم هائل من نجوم العالم من قبل المشاركة في مونديال الأندية من أجل الظهور بأفضل صورة ممكنة في هذا الحدث العالمي».

وواصل: «إدارة نادي ليفربول تعيش في حالة كبيرة من الارتباك بسبب العرض المالي الذي تنوي إدارة اتحاد جدة تقديمه من أجل التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية»