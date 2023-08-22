نائبة: حفظ التحقيق مع 75 منظمة في «التمويل الأجنبي» دفعة قوية للمجتمع المدني

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب، أن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في عملية التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشادت عضو مجلس النواب في بيان، بتصريحات قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، حول عدد المنظمات التي يشملها التحقيق وهي 85 منظمة، والانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة منها، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، لافتة أن أوامر الحفظ تعطي دفعة قوية لعدد كبير من المنظمات التي تعمل في العمل الأهلي والمجتمع المدني.

وقالت «حارص» إن هناك مؤشرا يوضح أنه كلما زاد نشاط المجتمع المدني كلما عبر ذلك عن تقدم الدولة، موضحة أن ما يترتب على حفظ تلك القضايا إلغاء كل قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، بما يتيح لها القيام بدورها بفعالية.