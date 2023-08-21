مجلس النواب الليبي: مصرف ليبيا سيعمل كوحدة واحدة لخدمة المواطنين

قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي، إن توحيد مصرف ليبيا المركزي، مهم للغاية، موضحا أن المصرف سيعمل كوحدة واحدة لتقديم الخدمة للمواطنين كافة.

التجهيز للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

وأضاف «المريمي»، خلال مداخلة ببرنامج «حديث المغرب العربي»، والذي تقدمه الإعلامية فيروز مكي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن اجتماع القادة الليبيين، جاء في إطار التجهيز للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، ونعلم أن التوجه السياسي في ليبيا هو الانتخابات رغم الظروف المحيطة التي قد تحول قيام هذه الانتخابات؛ إلا أن المسؤولين والساسة والمكونات السياسية والعسكرية الرسمية في ليبيا تعمل جاهدة على قيام هذه الانتخابات.

اعتماد القوانين الانتخابية

وتابع: «هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والترتيب، وحث الجهات على القيام بواجباتها المناطة بها، وعلى مجلس النواب اعتماد القوانين الانتخابية في ذلك، والتي هي الآن لدى لجنة 6+6 والتي ستبدأ الاجتماعات وتضع الرؤية حول ملاحظات مجلس النواب».