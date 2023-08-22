رئيس «الاتحاد»: إنهاء قضية التمويل الأجنبي استكمال لجهود الدولة بالملف الحقوقي

ثمن حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، قرار انتهاء التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85 في قضة التمويل الأجنبي، بعد صدور أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، والاقتراب من الانتهاء من التحقيق في الـ 10 منظمات الأخرى.

وأكد «صقر»، في بيان اليوم، إن إنهاء التحقيق مع غالبية المتهمين في قضية التمويل الأجنبي خطوة مهمة تدعم توجه الدولة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، والذي خطت فيه الدولة خطوات كبيرة على مدار الفترة الأخيرة، كما أن القرار يؤكد صدق نوايا الدولة في فتح المجال العام، خاصة أمام منظمات المجتمع المدني لتمارس نشاطها الدستوري والقانوني بحرية تامة.

وأكد رئيس حزب الاتحاد، أن الدولة تدعم منظمات المجتمع المدني، وهذا ظهر من خلال الكثير من القرارات التي اتخذتها السنوات الأخيرة، سواء إعلان الرئيس 2022 عامًا للمجتمع المدني، إضافة إلى تعديل قانون الجمعيات الأهلية وإقرار تسهيلات جديدة، وتهيئة المناخ أمام تلك الجمعيات للقيام بدورها.

وشدد رئيس حزب الاتحاد على أن القيادة السياسية تؤمن بأن المجتمع المدني شريك أساسي لها في عملية التنمية ولا تعمل في معزل عنه بل تعمل معه يدا بيد، وتجلى ذلك في تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب.

ونوه رضا صقر؛ بأن دعم الدولة للمجتمع المدني أحدث طفرة في الملف الحقوقي، وهذا خير رد على المشكيين في موقف الدولة من دعم الحقوق والحريات.