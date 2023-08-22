باحث لـ «الشاهد»: ثورة 30 يونيو هدمت مشروع الشرق الأوسط الجديد

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ مصر كانت عمود الخيمة للشرق الأوسط الجديد الذي كانت تبغيه الإخوان بفروعها الإقليمية في سوريا والعراق وتونس وبلاد المغرب العربي وليبيا.

شرق أوسط أمريكي إسرائيلي بلحية

وأضاف «أحمد»، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «هذا الشرق الأوسط أمريكي إسرائيلي جديد بلحية، وكان من الصعب القضاء على هذا المشروع الذي كان سيشهد صهينة المجتمعات العربية بشكل أقوى وأشرس، وعندما لم يكن يستطيع أحد أن يرد عليها لأنه سيتم تكفيره لأن المختلف مع هذه الجماعة كان ينقل إلى خانة الحلال والحرام وليس الصواب والخطأ».

ثورة 30 يونيو هدمت هذا المشروع

وتابع الباحث: «جاءت ثورة 30 يونيو وهدمت هذا المشروع، ونتيجة انهيار المشروع والصدمة استخدام العنف لأن هذه الجماعة لم تختلف في السياسة أبدا بل كان العنف هو طريقها للاختلاف، اعتصاما رابعة والنهضة كانا من أشكال العنف وتعطيل مرافق الوطن بالكامل».