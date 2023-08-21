رفعت سيد أحمد لـ«الشاهد»: سيد قطب لم يُعذب في السجن

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ تجربة سيد قطب في السجن لم يكن بها تعذيب، لكن حالة من العزلة التي تخلق فكرا إقصائيا كتابةً وسلوكا.

سيد قطب لم يكن امتدادا للتاريخ الإسلامي وفكره وتراثه

أضاف «أحمد»، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ «الحالة الأخيرة لسيد قطب التي نقف أمامها، وأثرت فيما بعده من الأزمنة، كانت مخاصمة ومعتزلة عن الواقع والتاريخ الإسلامي كله».

تاريخ إسلامي متراكم وتراث من الفكر

تابع الكاتب والباحث: «التراث من التاريخ الإسلامي المتراكم في الفكر والانفتاح والتغيير والدعوة بالتي هي أحسن، كان تراثا متناقضا مع ما انتهى إليه سيد قطب، أي أنه كان منقطعا هو والجماعة من بعده مع التاريخ الإسلامي كله والواقع، أي أنه لم يكن امتدادا للتاريخ الإسلامي العظيم».