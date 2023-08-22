«التعليم»: أعداد الحاصلين على درجات في تظلمات الثانوية ضئيلة هذا العام

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إنه منذ بداية الإعلان عن التظلمات كان هناك توضيح للخطوات الخاصة بالتقديم الإلكتروني، وبعدها يتم تحديد الموعد واليوم للاطلاع على ورقة الإجابة ونموذج الإجابة، ويرى الطالب صورة ضوئية من ورقة الإجابة ويدون عليها ملاحظاته.

تظلمات الطلاب على النتيجة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، والمذاع عبر فضائية DMC، أن التظلم لو أثبت حصول الطالب على درجات يتم التأكيد على هذا الأمر ويتم التواصل معه من قبل الكنترول وإبلاغه بتعديل الدرجات وكذلك مكتب التنسيق.

وأكد أن التصحيح الإلكتروني هذا العام كان دقيقًا جدًا وكان هناك مراجعة أكثر من مرة، ومن ثم كانت نسبة الحصول على درجات أو تعديل الدرجات ضئيلة جدًا.

تحميل مواد تعليمية على موقع الوزارة

وأشار إلى أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه بتحميل مواد تعليمية وتدريبية للطلاب على موقع الوزارة لمساعدتهم على فهم المواد الدراسية وفهم الأسئلة وتعظيم دور مجموعات الدعم المدرسي وتكثيف عددها من خلال تجهيز قاعات وهي بأسعار مناسبة للطلاب.