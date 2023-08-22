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وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

كتب:

أحمد أبوضيف
09:27 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

تعيينات جديدة في الجامعات الحكومية

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتور حسان حمدي عبدالرحمن نعماني رئيسًا لجامعة سوهاج.

الدكتور محمود السعيد محمود عبدالرحمن نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

الدكتور أحمد عبدالله محمد الروبي عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد.

الدكتور أحمد محمد عبدالقادر حامد عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة بور سعيد.

الدكتور محمد فهمي النعمان عميدًا لكلية الطب جامعة المنوفية.

الدكتور أسامة عز الدين إمام علي عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.