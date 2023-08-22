كل ما تريد معرفته عن قروض التعليم في البنوك.. تصل لـ500 ألف جنيه

تقدم البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، مجموعة متنوعة من برامج التمويل الخاصة بالتعليم «قرض شخصي للتعليم» والهدف من هذا القرض هو تمويل التعليم بمختلف مراحلة الجامعية والدرجات العلمية والبرامج التدريبية المتخصصة.

تفاصيل قروض التعليم في البنوك

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل قروض التعليم في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، وأعلى قيمة تمويل شخصي للتعليم في مصر.

أعلى قيمة قرض شخصي للتعليم في مصر من البنك الأهلي الكويتي

يوفر البنك الأهلي الكويتي، لعملائه قرضا شخصيا للتعليم بقيمة تمويل تصل إلى 500 ألف جنيه، وتأتي تفاصيل القرض كالتالي:

- الفائدة على القرض: 25%.

- نوع الفائدة: متناقصة.

الحد الأقصى لقيمة القرض: يصل إلى 500 ألف جنيه.

- فترة سداد القرض: 12 شهرًا.

قرض تمويل التعليم من بنك القاهرة

- الحد الأقصى لقيمة القرض يصل إلى 50 ألف جنيه.

- فترة سداد القرض: تصل إلى 12 شهرا.

- الحد الأدنى لإجمالي الدخل 5000 جنيه شهريًا.

قرض تمويل التعليم من بنك مصر

- الحد الأقصى لقيمة القرض يصل إلى 500 ألف جنيه بشروط محددة.

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة تمويل تصل إلى 84 شهرا.

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

قرض تمويل التعليم من البنك التجاري الدولي

- قيمة القرض تصل إلى 350 ألف جنيه.

- فترة السداد تصل إلى 5 سنوات.

- قيمة القسط الشهري تصل إلى 50% من الراتب.

- سعر الفائدة 18%.

قرض تمويل التعليم من الإمارات دبي الوطني

- قيمة القرض تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.

- فترة سداد الأقساط تصل إلى 36 شهرا.

قرض تمويل التعليم من بنك البركة

- بدون حد أدنى للدفعة المقدمة.

- قيمة التمويل تصل إلى 250 ألف جنيه مصري.

- مدة سداد تصل إلى 60 شهرًا.

قرض تمويل التعليم من بنك قطر الوطني

- مدة سداد القرض تصل إلى 48 شهرا.

- قيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه.

- سن العميل لا يقل عن 21 سنة، ولا يزيد على 60 سنة عند نهاية مدة القرض.