كيف أوقعت أشهر عازب في السينما؟.. قصة حب عبد السلام النابلسي وزوجته

أدخل السرور والبسمة إلى قلوبنا، إذ أُسند إلى الفنان الراحل عبد السلام النابلسي، العديد من الأعمال التي تعد علامة في تاريخ الفن المصري، إذ كان وجوده تميمة النجاح في الأعمال المختلفة، فضلًا عن حبه لزوجته التي كانت تتغنى به دومًا في جميع المحافل، وهو ما نلقي الضوء عليه في 23 أغسطس، تزامنًا مع ذكرى ميلاده.

زواج الفنان عبد السلام النابلسي من جورجيت سبات

جعلته يودع العزوبية ويتزوجها، حتى وافته المنية عن عمر 68 عامًا، وكان قد الفنان عبد السلام النابلسي عبر عن زواجهما وحبهما، من قبل في لقاء نادر: «خطفتها على حصان أبيض، وقولت لها فرصة عمرك مش هتتعوض لما اتقدمت لها، وكان عندي فضول دايمًا إني أعرفها، هي كانت معجبة بيا وأنا وقعت في حبها، ومن أول لقاء طلبتها للزواج».

زوجة عبد السلام النابلسي: سأل عليا سمك البحر

وروت جورجيت سبات، خلال لقاء سابق لها عن قصة زواجهما: «سنة 1963 كنت براقبه وبشوف طريقته في حواراته، وفي واحدة معجبة سألته ليه متجوزتش، فرد قال أنا أتجوز؟.. ما اتخلقتش اللي عبد السلام النابلسي يتزوجها، فاتصلت بيه وعاتبته وقولت له أنت زعلت كل ستات البلد، فاستعجب وسألني عمرك كام سنة قولت له 18، قالي معقول وبتديني دروس».

زواج وحب

ليتفقا على أول مقابلة في حب: «خدت معايا صديقتي وبنت عمتي، أول ما شافني قالي إسمك إيه يا أمورة قولتله جورجيت، وقعدنا مع بعض بعد 5 دقايق قالي تتجوزيني، قولتله اديني فرصة أفكر، قالي دي فرصة عمرك ومش هتتكرر تاني، حقيقي عمر ما خطر على بالي إنه هيصير في بينا علاقة وزواج، لأنه حتى مكانش بيفهم يعني إيه متزوجين يقعدوا فترة طويلة، وكنت بتبسطت جدًا وهو جمبي، ودي أحلى أيام عمري، اختلطت فيها كل المشاعر سوا، كما أضافت أنه قبل وفاته، كان ممسكًا بيدها طول الطريق ويشد عليها، لكنه لم يقل كلمة واحدة».

من هي جورجيت سبات؟

جورجيت سبات ممثلة لبنانية، شاركت في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، ومن أبرزها (ناطور الحارة، محاكمات أدبية، المغامرة)، وتوفيت عام 2018.