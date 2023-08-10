رامي عياش يبدأ حفل فاشون شو مايكل سينكو بأغنية «أجمل قصة حب»

صعد منذ قليل الفنان اللبناني رامي عياش، لمسرح حفل فاشون شو مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، على نغمات أغنية «أجمل قصة حب».

ويُقدم رامي عياش خلال الحفل أغنيات متنوعة، منها «خليني معاك» و«يا مسهر عيني».

وكان المطرب رامي عياش، قد طرح أغنية جديدة مساء أمس، تحمل اسم «لمة الحبايب»، عبر «يوتيوب»، وكذلك عدد من المنصات الرقمية، يدعو من خلالها إلى لم الشمل عن طريق التجمعات، والتقارب، واللمة، بين الأهل والأحباب والأصدقاء، فوجودهم يجعل لحياتنا قيمة، يشاركوننا أفراحنا وأحزاننا، يقفون بجانبنا، يخففون عنا، ونشعر معهم بالراحة، ويملؤن الفراغ في حياتنا.

شارك رامى عياش، في تصوير الفيديو كليب، زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، والشاعر محمد الرفاعي، إلى جانب عدد كبير من أصدقائه ومحبيه.