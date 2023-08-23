ما لا تعرفه عن عبد السلام النابلسي ملك الإيفيهات في ذكرى ميلاده.. مات مفلسا

تحل اليوم ذكرى ميلاد ملك الكوميديا والإيفيهات عبد السلام النابلسي، والذي ولد في مثل هذا اليوم 23 أغسطس عام 1913، ومنذ أن جاء إلى القاهرة من بلده لبنان، ليدرس ويتعلم في الأزهر الشريف، فحفظ القرآن وبرع في اللغة العربية وأتقن الفرنسية والإنجليزية، وانطلق بعد ذلك إلى تقديم أول أدواره السينمائية في فيلم «غادة الصحراء» عام 1929.

ميلاد عبد السلام النابلسي

وقد ولد عبد السلام النابلسي في لبنان، لعائلة من أصول فلسطينية سورية، وجاء للقاهرة وعمره عشرون عاما والتحق بالأزهر الشريف، ويعتبر النابلسي من أشهر من قاموا بالدور الثاني ومرافق البطل في الأعمال السينمائية، حيث شارك الفنان فريد الأطرش في 11 فيلما سينمائيا، ولُقب بـ«ملك الإيفيهات» و«أشهر عازب في الوسط الفني»، حتى تزوج في سن الـ 60 من إحدى معجباته وهي جورجيت سبات.

مرض وموت وسط الديون

وبعد سنوات طويلة من العمل مع أساطين الفن في الوطن العربي سافر «النابلسي» إلى لبنان وترك مصر بعد أزمة مع مصلحة الضرائب عام 1961، وعاش في بيروت ولكن ليس بنفس المستوى الذي اعتاده طوال حياته، وشغل منصب مدير الشركة المتحدة للأفلام 1963، ولكن سرعان ماتبدلت الأحوال من سيئ إلى أسوأ، وأعلن النابلسي لأول مرة إفلاسه بعد أن أصيب بمرض خطير، حتى توفي في 5 يوليو 1968، وهو مديون، ووصل الأمر إلى أن زوجته لم تكن تملك مصروفات الجنازة، فدفعها صديق عمره فريد الأطرش.