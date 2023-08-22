أستاذ بجامعة الأزهر: «الآه» من مقامات العارفين بالله (فيديو)

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن من يقول «آه»، فهو يدعى لله، لافتا إلى أن «الآه»، مقام من مقامات العارفين بالله، وهو ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: «إنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ».

وتابع محمد مهنا، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «الطريق إلى الله»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «القرآن قال عن سيدنا إبراهيم حليم أَوَّاهٌ منيب، فـ«الآه»، دعاء من جمر مضرم من شدة صدقها وحرقتها».

«الآه» دعاء من جمر

واستكمل الدكتور مهنا: «سيدنا القشيري بيقول عن أهل الصفة دي، أنهم كانوا لابسين الخرقة المقطعة، فقراء جعانين، لا يأكلون إلا أن يطعمهم الله سبحانه وتعالى، ذابوا في الله محبة، كانوا بيقولوا الآه دعاء من جمر مضرم والشكوى منه إليه هي البلسم».