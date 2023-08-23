كل ما تريد معرفته عن ضريبة الثروة العقارية للشقق السكنية والمصيفية

أزاحت مصلحة الضرائب المصرية، الغموض عن ضريبة الثروة العقارية المستحقة على الوحدات السكنية والمصيفية والمحال التجارية المملوكة للأفراد، وذلك وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وأعلنت مصلحة الضرائب ضوابط وشروط الضريبة على الثروة العقارية.

موعد استحقاق الضريبة العقارية

وكشفت مصلحة الضرائب المصرية، عن الشروط العامة التي توجب من خلالها استحقاق الضريبة على الثروة العقارية بالنسبة للأفراد الذين يمتلكون وحدات سكنية أو مصيفية أو محال تجارية، وحددت الضرائب مهلة 30 يومًا للإبلاغ عن الإقرار الضريبي وهي مهلة سماح لا توجب العقوبة وبعدها يقع مالك الوحدات السكنية والمصيفية المستحقة للضريبة تحت طائلة القانون.

كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية

- يخضع كل من يمتلك شقة سكنية أو وحدة مصيفية قيمة كل منها 2 مليون جنيه لضريبة الثروة العقارية.

- يجب إبلاغ مأموية الضرائب من قبل مالك الوحدة السكنية المستحق عليها ضريبة الثروة العقارية في غضون 30 يومًا.

- يخضع المتخلف عن الإبلاغ إلى العقوبة وتبدأ بالغرامة

- يجري احتساب نسبة 50 % من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات إذ يكون سعر الضريبة تصاعديا وفقا لمستوى شرائح صافي الربح.

- هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز 42 ألف جنيه.

- أي شخص يمتلك وحدة سكنية ويقوم بتأجيرها سواء مفروش أو محدد المدة، لابد أن يسجل في مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من مزاولة هذا النشاط.

- فتح ملف ضريبي، ويقر في نهاية كل سنة بإجمالي الإيرادات، إذا كانت تزيد عن الشريحة المعفاة، استحق عليه ضريبة.

- الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير لا يتجاوز 21 ألف جنيه.

- حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات

- سعر الضريبة تصاعدي، إذ يبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

- «من يكون لديه إيرادات في السنة 80 ألف جنيه من الوحدة السكنية المستأجرة، سيكون الوعاء الخاضع للضريبة 40 ألف فقط، والشريحة المعفاة تصل إلى 21 ألف جنيه.

- «المبلغ المستحق عليه ضريبة الثروة العقارية 19 ألف جنيه فقط هيتم حساب الضريبة عليها، هتضرب 19 ألف جنيه في 2.5%، يطلع على هذا الشخص 475 جنيها».