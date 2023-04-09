ما عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي؟.. «الضرائب العقارية» توضح

أثار إعلان مصلحة الضرائب العقارية، المنشور في الجريدة الرسمية، اليوم، بشأن المكلفين بأداء الضريبة بعد انتهاء الحصر، وفتح باب الطعن على القيمة الإيجارية في المأموريات الضريبية والمناطق التابعة لها خلال 60 يومًا، تساؤلات عن عقوبة التهرب أو التأخر عن سداد الضريبة، وعدم تقديم الإقرار الضريبي في موعده.

ما عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي؟

توضح مصلحة الضرائب العقارية، أنّه بموجب القانون، يعاقب المكلف بأداء الضريبة، بغرامة تتراوح ما بين 200 و2000 جنيه، في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي في موعده أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

ما عقوبة التهرب الضريبي؟

يحاسب القانون، المتهربين من سداد الضريبة العقارية، بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، مع سداد المكلف بأداء الضريبة تعويض يعادل قيمة الضريبة التى لم يتم أداؤها.

ما عقوبة التأخر في سداد الضريبة؟

يستحق على المكلف بأداء الضريبة العقارية مقابل تأخير على عدم السداد في الموعد المحدد لذلك، على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري، مع إضافة 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده.

ويلفت القانون، إلى أنّه في حال استمرار مماطلة المكلف بأداء الضريبة، وعدم سداده الضريبة العقارية، يحاسب بالإجراءات القانونية المقررة في قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين والعقار ذاته.