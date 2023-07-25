وزارة المالية توافق على استثناء الغردقة من مخالصة الضرائب العقارية

حصل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، لاستثناء مدينة الغردقة من مخالصة الضرائب العقارية، لتسهيل إجراءات التعاقد على خدمة الصرف الصحي بالمناطق التي تم دخولها الخدمة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والسياح في المحافظة.

ويأتي هذا القرار نتيجة للتعاون المشترك بين محافظة البحر الأحمر ووزارة المالية، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة صحية ونظيفة للمدينة، وتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة.

استثناء الغردقة من مخالصة الضرائب العقارية

وكشف محافظ البحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم، استثناء مدينة الغردقة من مخالصة الضرائب العقارية لتسهيل إجراءات التعاقد بخدمة الصرف الصحي، لافتًا إلى أنّ هناك أكثر من 12 تقسيما داخل مدينة الغردقة، تم دخول خدمة الصرف الصحي لها، منها منطقة الكوثر، وطريق المطار، ومنطقة غرب الحجاز، ومنطقة دير مار مينا، ومنطقة الميناء من ميدان السقالة وحتى مسجد الوهاب وخلف القسم القديم.

وتستقبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المتعاقدين يوميًا، واستكمال إجراءات المقايسة الخاصة بكل مبنى سكني للمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة.

مد فترة للتعاقد على الصرف الصحي

وأكد محافظ البحر الأحمر، أنه سيجري منح فترة سماح لمدة أسبوعين، لتسهيل إجراءات التعاقد على الصرف الصحي للمناطق المذكورة سابقًا، وهذا يأتي في سياق حرص السلطات المحلية على تسهيل العمليات وتحقيق التقدم في تحسين البنية التحتية للمحافظة.

وأشار إلى أنه سيتم إزالة جميع الغرف غير القانونية المستخدمة للصرف الصحي، وذلك بالتزامن مع توقيع غرامات قانونية على المخالفين، لضمان تنفيذ هذا التطوير بشكل مستدام وتحسين الخدمات الصحية والبيئية للمواطنين في المحافظة.