7 معلومات عن الإعلامية شيرين الشايب.. زوجها مفاجأة ووالدتها مشهورة

ردت الإعلامية شيرين الشايب على شائعات وفاتها، التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدة إن ذويها عاشوا بحالة صدمة عقب تداول الأخبار الغير موثوقة.

وعلقت الإعلامية شيرين الشايب، على الأمر، في مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية، قائلة: «يا جماعة حرام عليكوا تروعوا الناس، واللي كتبت الخبر لا أنا ولا والدتي نعرفها، والدتي مسافرة الساحل ولما قرأت الخبر تأثرت جدًا، وخافوا عليا»

متابعة: «أنا مش عارفة ايه الاستفادة أن احنا نموت الناس وهما عايشين ونروع أهلهم، لما اتحطيت في الموقف رأيت أنه شيء مؤذي جدا»، مؤكدة أن والدتها قامت بالفعل باتخاذ إجراءات قانونية وبلغت مباحث الانترنت.

وتزوجت الفنان والإعلامي كريم كوجاك، ورُزقت بتوأم أطلق عليهما اسم مالك ومليكة، لمزيد من المعلومات عن الإعلامية شيرين الشايب، ابنة الإعلامية الشهيرة سهير شلبي، اضغط هنا