«الأعلى للشؤون الإسلامية»: عبيد التريند أثاروا شائعة وفاة أحمد عمر هاشم

أكد الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، بصحة جيدة الآن، خاصة بعد إجرائه عملية جراحية اليوم.

العالم أجمع يعلم قيمة الدكتور أحمد عمر هاشم

ولفت عبد الغني هندي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن مثيري الشائعات وعبيد التريند هم مَن أثاروا شائعة وفاة الشيخ أحمد عمر هاشم، منوها بأن العالم أجمع يعلم قيمة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم.

الشيخ يعطي لنا مثالا في الصبر والصمود

وتابع: بدلا من أن نهتم بعلاج الدكتور نهتم بنفي الشائعات والأخبار الكاذبة وهذا أمر نستنكره تماما، معلقا: الشيخ يعطي لنا مثالا في الصبر والصمود والعمل الدعوي، داعيا الله أن يطيل في عمره ويشفيه من كل داء.

واختتم: أطمئن الجميع أن الدكتور أحمد سيعود للشاشة قريبا، وسيخرج من العناية المركزة بعد يومين أو 3 أيام، والأمور على ما يرام، وإلى الآن هناك بعض الصفحات تنشر شائعة وفاة الشيخ، والدكتور ابتسم بعد سماعه هذه الشائعة الكاذبة.