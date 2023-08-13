شائعة وفاة واعتزال وإنقاذ شاب من الغرق.. أحداث الوسط الفني في 48 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الساعات الـ48 الماضية، العديد من الأحداث التي شغلت السوشيال ميديا يستعرضها التقرير التالي.

شائعة وفاة رشوان توفيق

شائعة وفاة الفنان رشوان توفيق، كانت من أكثر الأخبار التي شغلت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وخرج الفنان ليؤكد عبر «الوطن» أنه يتمتع بصحة جيدة ويتواجد حاليا وسط أسرته ولم يعاني من أي تعب كما تردد، نافيا امتلاك أي حسابات على السوشيال ميديا للتواصل مع الجمهور.

اعتزال نهال عنبر

وشهدت الساعات الماضية أيضا شائعة اعتزال الفنانة نهال عنبر، الفن، بعد نشرها عبر حسابها على «إنستجرام» صورة لها بالحجاب بجانب شيخ الأزهر، لكنها نفت تماما مؤكدة أنها لن تعتزل الفن.

أحمد العوضي ينقذا شاب من الغرق

تصدر الفنان أحمد العوضي مؤشرات البحث على «جوجل» بعد إنقاذه لشاب من الغرق في إحدى القرى السياحية، بعدما جرفته الأمواج للمنطقة المحظور السباحة فيها.