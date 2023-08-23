بعد تصدرها «التيك توك».. من هي صاحبة أغنية «الضحكة دي يا ناسو كوتي كوتي»؟

«الضحة دي يا ناسو كوتي كوني»، واحدة من أشهر الكلمات التي بات الجميع يرددها، بعد انتشارها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتحظى بإعجاب الجميع، لتصبح مصدرًا لإدخال البهجة والسرور على القلوب، وبعد انتشار الأغنية على نطاق واسع على تطبيق تيك توك، إذ أصبح محتوى فكاهيًا يحرص الكثيرون على إنشاء الفيديوهات، مستخدمين واحده من مقاطع الأغنية التي تم إذاعتها على محطات التفلزيون ليتعلق الجميع بها، يرددها الكبار قبل الأطفال، وتصبح الأكثر انتشارًا خلال الأيام الماضية.

وتزامن مع هذا الانتشار التساؤل عن مؤدية الأغنية.. من هي؟ وهل كانت تلك تجربتها الأولى أم لا؟ وهل كانت تتوقع نجاح الأغنية التي قدمتها ضمن إعلان عن منتج خاص بالأطفال؟

ولمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط على الرابط التالي: من هي صاحبة أغنية «الضحكة دي يا ناسو كوتي كوتي»؟.. تصدرت السوشيال ميديا