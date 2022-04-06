بعد 16 عاما.. منى زكي تعيد تقديم شخصية السندريلا في إعلان تلفزيوني

ظهرت الفنانة منى زكي، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم، في إعلان تليفزيوني برفقة نيللي كريم ودينا الشربيني، جسدن فيه شخصية الفنانة الراحلة سعاد حسني، وقدم الثلاث أغاني السندريلا وتفاعل معهن الجمهور.

منى زكي تقدم شخصية السندريلا سعاد حسني

لم تكن المرة الأولى التي تقدم فيها منى زكي، شخصية الفنانة الراحلة سعاد حسني، فقدمت عام 2006 منى زكى مسلسل عن حياة سعاد حسنى بعنوان «السندريلا»، وحققت حينها نجاحًا ملحوظًا، واستطاعت إحياء حياة الفنانة الراحلة سعاد حسني.

وشارك في بطولة مسلسل «السندريلا»، منى زكي، تامر حبيب، مدحت صالح، طارق لطفي، يوسف الشريف، كريم كوجاك، رامي وحيد، محمد رمضان، غادة رجب، شيري عادل، لطفي لبيب، مها أبو عوف، أحمد السقا، أحمد حلمي، أحمد عزمي، منة عرفة، حسن العدل، سامي مغاوري، عبد العزيز مخيون، ناجي سعد، ناصر شاهين، ومن تأليف ممدوح الليثي، ومن إخراج سمير سيف.

وكان المسلسل يسرد حياة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، وكيف انطلقت من مصر إلى العالمية، حيث عاشت في العصر الذهبي للسينما المصرية وقصة إصابتها بالمرض وتوقفها عن التمثيل مرورًا بوفاتها في ظروف غامضة.

منى زكي تغيب عن دراما رمضان 2022

في سياق آخر، تغيب الفنانة مني زكي عن دراما رمضان هذا العام، بعد نجاح مسلسل «لعبة نيوتن»، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، حيث حصد جائزة النقاد والصحافة العربية.

وشارك في بطولة مسلسل «لعبة نيوتن»، محمد ممدوح، مني زكي، سيد رجب، محمد فراج، مايان السيد، عائشة بن أحمد، محمد التاجي، شادية عبدالحميد، علي قاسم، مجدي السباعي، أسامة الهادي، أدم الشرقاوي، ومن تأليف وإخراج تامر محسن.