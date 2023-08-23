رئيس حزب الجيل: انضمام مصر لـ«بريكس» خطوة لإصلاح الآثار السلبية الاقتصادية

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن انضمام مصر لـ«بريكس» خطوة لإصلاح الآثار السلبية الاقتصادية، وهناك تعاون مشترك بين مصر ودول التجمع لإنهاء هيمنة الدولار والتعامل بالعملات الوطنية.

انضمام مصر لمجموعة «بريكس» خطوة مهمة جدا

وأضاف أن الانضمام يخلص مصر أيضا من التأثيرات السلبية للدولار على أداء الاقتصاد المصري الداخلي، وعلى معدل التضخم والارتفاع المستمر في الأسعار، وتوقع موافقة قمة البريكس الحالية المنعقدة في جوهانسبرج عاصمة دولة جنوب إفريقيا على الطلب المصري، بالانضمام للمجموعة، مشيرا إلى أنه يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري.

انعكاس تواجد مصر في «بريكس»

وأضاف أيضا أن انضمام مصر لـ«بريكس» تحقق التوازن الداخلي في العديد من المؤشرات الاقتصادية، خاصة في فكرة الاستغناء عن الدولار وتخفيف الطلب عليه، مشيرا إلى أن مصر تحتاج خلال الفترة المقبلة إلى تقليل الطلب على الدولار من أجل إحداث التوازن في جميع المؤشرات الاقتصادية، ما يحدثه لها انضمامها الى مجموعة البريكس بجانب استخدامها عملات جديدة مثل اليوان الصيني والروبل الروسي والروبية الهندية.