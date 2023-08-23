«شينخوا»: ترحيب في «بريكس» بالجهود الأفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

رحبت الصين ببعثة السلام الأفريقية الأخيرة بشأن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا في بيان صدر عقب محادثات بين الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا خلال القمة الـ15 لمجموعة دول بريكس التى تعقد في جنوب أفريقيا على مدار 3 أيام.

الحوار والتفاوض الخيار الوحيد لحل مسألة الأزمة في أوكرانيا

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» اليوم الأربعاء، أن الجانبين الصيني والجنوب أفريقي اتفقا على أن الحوار والتفاوض هما الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل مسألة الأزمة في أوكرانيا، وعلى أنهما سيواصلان تعزيز المحادثات من أجل السلام ولعب دور بناء في التسوية السياسية للأزمة.

بعثة السلام الأفريقية بشأن أوكرانيا

وأوضحت الوكالة الصينية أن بعثة السلام الأفريقية زارت أوكرانيا وروسيا في يونيو الماضي وقدم الوفد خطة سلام من عشر نقاط تدعو إلى إنهاء الصراع من خلال التفاوض والوسائل الدبلوماسية وتهدئة التوترات في الجانبين.