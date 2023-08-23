تفاصيل عملة بريكس الجديدة.. رقمية موحدة لتعزيز التكامل الاقتصادي

بدأت أمس الثلاثاء، فاعليات القمة الـ15 لدول تكتل بريكس، بمدينة جوهانسبرج جنوب أفريقيا خلال الفترة من 22 وحتى 24 من شهر أغسطس الجاري، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، ومن ضمنها أن بنك بريكس يسعى إلى تطوير عملة بريكس، لإطلاقها رقمية لدول الأعضاء.

وذكر إيفاندو كاسينو، رئيس قسم السياسة النقدية في بنك بريكس، أن بنك بريكس يسعى إلى إصدار عملة بريكس رقمية موحدة، خلال عدة مراحل، إذ أن تصل مدة التدشين من 5 إلى 10 سنوات.

عملة بريكس

وترغب مجموعة بريكس وهي عبارة عن تكتل دولي يضم 5 دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، في إصدار عملة بريكس حتى تنافس الدولار الأمريكي، في ظل الأزمات الاقتصادية حول العالم لذا تحاول المجموعة الاستغناء عن الاعتماد على الدولار في التبادل التجاري.

وعملة بريكس في البداية، ستأتي لتكون أداة استثمار وفقا لشبكة «سي بي أس نيوز»، وبعد ذلك عمليات التجارة، ومن المفترض أن قيمة عملة بريكس، يتم تحديدها بحسب العرض والطلب، وفي حال إصدارها من المتوقع أن قيمة عملة بريكس أقل من الدولار.

تفاصيل عملة بريكس

وعملة بريكس، الهدف منها تعزير التكامل الاقتصادي بين دول الأعضاء، وتحد من نفوذ أمريكا على الساحة، والعمل على إضعاف العملة الأمريكية كونها عملة احتياطية عالمية، وتقليل الاعتماد عليها وتخفيف المخاطر خلال التقلبات العالمية.