«القومي للإعاقة» يدعم الأطفال بورش توعوية ورسائل عن قبول الآخر ومجلات

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال لقائها مع عدد من رؤساء ومديري تحرير مجلات الأطفال المصرية، إنه جرى الاتفاق على خطة عمل مشتركة لرفع الوعي لدى الأطفال بشكل عام والأطفال من ذوي الإعاقة بشكل خاص بحقوقهم، وكذلك آليات تعامل الأطفال مع ذويهم من ذوي الإعاقة.

رسائل توعوية بقبول الآخر

وأضافت أنه جرى الاتفاق على تقديم رسائل توعوية لمتابعي هذه الإصدارات تتعلق بقبول الآخر، وبعض المفاهيم التي لابد أن تصل للأطفال حتى نصل إلى مجتمع توعوي تعليمي دامج، وكذا سينظم عدد من الورش التدريبية للقائمين على الكتابة للطفل داخل هذه المجلات، وكذلك الصحفيين والديسك المركزي والمشاركين في عملية إصدار المطبوعة المقدمة للطفل على أن تتضمن هذه الورش المفاهيم الخاصة بذوي الإعاقة وتعريفهم بالمصطلحات الدولية المتعارف عليها وآليات التعامل معهم.

بحث النهوض بالمحتوى المقدم للأطفال من ذوي الإعاقة

وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة إيمان كريم إلى أن اللقاء يهدف بشكل أساسي إلى بحث أوجه التعاون بين الطرفين والحديث عن مشروعات المجلس المتعلقة بالأطفال من ذوي الإعاقة وآليات التعاون المستقبلية التي من الممكن أن تجرى بين مجلات الأطفال والمجلس من أجل النهوض بالمحتوى المقدم للأطفال من ذوي الإعاقة والإجراءات الحقيقية المطلوبة للدمج فيما يقدم، وذلك في إطار خطة المجلس التوعوية الرامية إلى تبصير الفئات المجتمعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات دمجهم وتمكينهم في المجتمع،

وناقشت المشرف العام على المجلس، خلال اللقاء، جهود إصدارات الأطفال فيما تقدمه للأطفال من ذوي الإعاقة وأهم الرسائل الدامجة التي يقدموها لمتابعي إصداراتهم من الأطفال بشكل عام، والشخصيات الكارتونية التي تمثل الأطفال من ذوي الإعاقة في هذه الإصدارات .

مجلات الأطفال ذوي الإعاقة

وأشادت المشرف العام على المجلس بدور رؤساء تحرير مجلات الأطفال في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة نفسيا ومجتمعيا وتعليميا وثقافيا من خلال المحتوى المقدم على صفحات مجلاتهم، وكذلك اهتمامهم بتقديم لغة الإشارة للأطفال من خلال الورش الدامجة التي ينظموها هذا بجانب اهتمامهم ببعض المسابقات.

تطوير المادة الترفيهية المقدمة للطفل

وأكد رؤساء ومديرو تحرير مجلات الأطفال، أهمية تعاون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتوحيد الجهود المقدمة للأطفال، وتعاون المجلس المستقبلي معهم في تقديم الخبرة الفنية المطلوبة، وتطوير المادة الصحفية والفنية والخبرية والترفيهية المقدمة للطفل.

اللقاء حضرته الكاتبة الصحفية،شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير، وهي من أقدم المجلات المصورة المقدمة للطفل، والدكتور عبدالمنعم حسين نائب رئيس تحرير مجلة نور الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والكاتبة الصحفية سحر محمود مدير تحرير مجلة علاء الدين الصادرة عن مؤسسة الأهرام، والصحفية ندى عصام ممثلا عن مجلة فارس الصادرة عن مؤسسة أخبار اليوم.

وشارك في اللقاء بالحضور من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الكاتب الصحفي، حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس، والدكتورة نهى سليمان، مدير المكتب الفني بالمجلس.