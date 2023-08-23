«التنمية الصناعية»: تقديم 27 ألف خدمة متكاملة للمستثمرين في مجال التراخيص

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، للاتفاق على تحديد آليات اعتماد بيوت خبرة ومكاتب استشارية جديدة خلال الفترة المقبلة، تطبيقا لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية.

تقديم 27 ألف خدمة صناعية للمستثمرين

وصرح رئيس الهيئة العامة بأنه تيسيرا للإجراءات على المستثمرين وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بإصدار التراخيص الصناعية خلال 20 يوم، جرى تقديم 27 ألف خدمة صناعية للمستثمرين في مجال التراخيص خلال عام واحد، وإصدار 6600 رخصة صناعية جديدة لأول مرة وكذلك إصدار مايزيد عن ألفين رخصة بناء سنويًا.

الاتفاق على عقد اجتماع موسع

وأضاف أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع موسع أونلاين ويبينار لاطلاع المكاتب الاستشارية الهندسية على مبادرة الهيئة لطرح اعتماد جديد وتوضيح نطاق الأعمال والرد على استفسارات تلك المكاتب، تمهيدًا لعقد مؤتمر موسع للشركات التي تبدي الرغبة في التقدم لشرح الملامح الرئيسية لكراسات الشروط وكل التفاصيل.

من جانبه، أعرب المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين عن سعادته على مواصلة التعاون المثمر مع الهيئة، لاسيما في ملف اختيار مكاتب اعتماد المنشآت الصناعية في الفترة المقبلة، مضيفا أن هذا الإجراء يصب في مصلحة الاستثمار والصناعة المصري.