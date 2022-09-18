محمد عبدالكريم قائمًا بأعمال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، تكليف المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد للهيئة.

استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة العمل بالهيئة

وفي هذا الإطار، عقد الوزير اجتماعًا مع كل من اللواء محمد الزلاط الرئيس السابق للهيئة والمهندس محمد عبد الكريم الرئيس الجديد، وجرى استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة العمل بالهيئة، خاصة المجمعات الصناعية وتخصيص الأراضي ومنح التراخيص، فضلا عن المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف المناطق والتجمعات الصناعية.

وأشار «سمير»، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور الهيئة وتعزيز مكانتها باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، فضلا عن وضع السياسات الهادفة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في القطاع الصناعي.