رئيس قناة السويس للحاويات: تدشين المحطة الثانية للشركة بـ500 مليون دولار

قال ستيفن يوجالينجام، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتداول الحاويات «SCCT»، خلال احتفالية الإعلان عن المحطة الثانية لشركة قناة السويس للحاويات باستثمارات 500 مليون دولار، رؤية شركة قناة السويس لتداول الحاويات تستهدف في أن تكون المحطة المحورية وبوابة شرق بورسعيد للأسواق الخارجية.

التوسع للعمل داخل مصر

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتداول الحاويات، في بيان صادر اليوم: «لدينا رؤى في التوسع بأعمالنا داخل مصر، نتيجة لبيئة الأعمال الإيجابية والدعم القوي والسياسات الصديقة للأعمال والمرونة، التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين».

محطة قناة السويس لتداول الحاويات «SCCT»

واستكمل: «تعمل دائماً محطة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT على توفير وخلق فرص عمل للشباب المصري، ودعم الأنشطة التجارية، وتعزيز المسئولية المجتمعية للشركة نحو المجتمع المحلي».

وأشار إلى أنَّ الإنجازات التي تتحقق في محطة SCCT المشغل الرئيسي لميناء شرق بورسعيد، يعود لكوادرها البشرية من موظفين ومقدمي الخدمات وشركاؤنا في النجاح.