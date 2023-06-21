أسامة ربيع: محطة تموين السفن من أهم مشروعات قناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، آخر تطورات مشروع الجراجات التي تزيد من معدلات الأمان، قائلًا إنَّه يوجد 10 جراجات جاهزة للتأمين وأي مواقف طارئة.

وأضاف أسامة ربيع خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة إكسترا نيوز، أنَّ محطة تموين السفن من أهم المشروعات التي لابد من وجودها في الموانئ والممرات الملاحية، ولا يمكن أن يمر في القناة هذا الكم من السفن ولا تستقبل خدمة التموين.

وأوضح رئيس قناة السويس أنَّ حمولة وكمية البضاعة التي عبرت قناة السويس العام الماضي مليار و270 مليون طن بضاعة، بينما العام الجاري مليار و570 مليون طن، ولم نكن نستفيد بأي طن من الأطنان العابرة دون الحصول على قيمة مضافة.

ولفت إلى أنَّه سيكون هناك تموين للسفن وخدمات أخرى مثل إصلاح الأعطال ونقل أطقم البحارة من إجازاتهم وخدمة لإسعاف، كل هذه الخدمات تضيف إضافة كبيرة، خاصة أنَّه سيكون هناك مقابل لتموين السفن وأي خدمة تقدم وبالعملة الصعبة.