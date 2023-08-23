23 دولة بينها مصر تطلب الانضمام إلى بريكس.. تعرف على القائمة

يجتمع رؤساء مجموعة بريكس اليوم، في قمة بريكس 2023 التي انطلقت أمس الثلاثاء بعاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرج لرسم مسار مستقبل تكتل الدول النامية.

وقال مسؤولون في جنوب أفريقيا إن أكثر من 40 دولة عبرت عن اهتمامها بالانضمام إلى بريكس، ومن بين هذه الدول طلب 23 دولة منها رسميا الانضمام ومن المتوقع أن ترسل دول أخرى وفودا إلى جوهانسبرج.

قائمة الدول التي طلبت الانضمام إلى «بريكس» رسميا

- مصر

- دولة الإمارات العربية المتحدة

- المملكة العربية السعودية

- الجزائر

- الأرجنتين

- البحرين

- بنجلاديش

- بيلاروسيا

- بوليفيا

- كوبا

- إثيوبيا

- هندوراس

- إندونيسيا

- إيران

- كازاخستان

- الكويت

- المغرب

- نيجيريا

- فلسطين

- السنغال

- تايلاند

- فنزويلا

- فيتنام

لماذا تسعى الدول للانضمام إلى تجمع بريكس؟

وتسعى الدول للانضمام إلى تجمع بريكس لأنه يمثل نحو ربع ثروة العالم، و23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42% من سكان العالم، وأكثر من 16% من التجارة العالمية، وتعتبر نفسها بديلا عن الهيمنة الاقتصادية الغربية حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتناقش قمة بريكس الحالية، معايير توسع المجموعة، وإدخال أعضاء جدد، سيحضرون بصفتهم الجديدة في قمة 2024، المقرر عقدها في روسيا.

ومن المرجح أن توافق المجموعة على انضمام السعودية والإمارات والجزائر ومصر، وبحسب صحيفة «بيزنس ستاندرد الهندية» من الممكن قبول خمس دول في قمة البريكس، وهي مصر والإمارات والسعودية والأرجنتين وإندونيسيا.