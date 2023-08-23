سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، استقبل اليوم الأربعاء، كيم يونج هيون، سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة، وأوسونج المستشار الثقافي لسفارة كوريا الجنوبية، والوفد المرافق لهما، وكان في استقبالهما، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن الدكتور أحمد غنيم رحب بالضيوف وقدم التهنئة للسفير الكوري على تقلده مهام منصبه الجديد كسفير لبلاده بالقاهرة، كما قام بتعريف السفير والوفد المرافق له بالمتحف ودوره الثقافي والمعرفي ومكانته كوجهة سياحية أثرية وعلمية وترفيهية، كما اهدى الدكتور أحمد غنيم السفير هدية تذكارية.

جولة داخل مركز الترميم

وأشارت إلى أن محمد عبد الشافي مدير مركز الترميم والصيانة بالمتحف اصطحب الضيوف في جولة داخل مركز الترميم، وقدم لهم شرحًا تفصيليًا عن مركز الترميم والمعامل الموجودة به والدور الهام التي تقوم به في حفظ وصيانة الآثار.

واستكمل الضيوف الزيارة بمرافقة محمد مختار كبير الأثريين بالمتحف، والذي اصطحبهم في جولة داخل المتحف، تضمنت مبنى الاستقبال والمنطقة المطلة على بحيرة عين الحياة، وقاعتي العرض المركزي والمومياوات الملكية.

وفي نهاية الزيارة، أعرب السفير كيم يونج هيون، عن إعجابه بما شاهده من كنوز داخل المتحف والتي تتسم بثراء وتنوع تاريخي، وعن سعادته لما وصل إليه المتحف من تقدم ورقي في مجال حفظ ودراسة وترميم الآثار، مؤكدا حرص بلاده على تقديم كافة التعاون الثقافي والفني بين الجانبين.