رئيس المركز الأوكراني للحوار: «كييف» تلجأ للمسيرات لاستهداف العمق الروسي

أكد عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، أن تعثر المفاوضات مع الجانب الروسي هو ما دفع كييف إلى اللجوء لاستخدام طائرات مسيرة بدون طيار لاستهداف الأراضي الروسية، وتكثيف الضغط على موسكو.

وقال إنه لا يمكن من خلال استخدام هذه المسيرات نقل المعارك إلى الداخل الروسي، نظراً لأن ذلك يتطلب قدرات وإمكانيات هائلة قد لا تتوافر لدى أوكرانيا في الوقت الراهن، وأضاف أن الطائرات المسيرة استطاعت بالفعل أن تخترق الأراضي الروسية، والوصول إلى أهداف في قلب العاصمة موسكو.

الطائرات المسيرة

وتابع «أبو الرب»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أنه حتى مع وصول تلك الطائرات المسيرة إلى أماكن محدودة داخل الأراضي الروسية، إلا أنها أثارت حالة من الفزع في الداخل الروسي، وبدأ القلق ينتشر ويتزايد يوماً بعد يوم، مع استمرار مثل هذه الهجمات التي تستهدف العمق الروسي.

وأوضح رئيس المركز الأوكراني للحوار أن هذة الطائرات ربما تكون مقدمة، إما الى مزيد من التصعيد والأستهداف، وإما الى توجيه رسائل للضغط على الداخل الروسي، لافتاً إلى أن أوكرانيا تدرك أن المرحلة القادمة مرحلة حساسة، خاصةً فى ظل استمرار هجمات الطائرات الروسية يومياً.

وأشار إلى أن أوكرانيا تحترم التزاماتها مع دول العالم وحلفائها، وتحيطهم علماً بخطواتها أولاً بأول، علماً بأن التصريحات التي سمعناها اليوم من وزارة الخارجية الأمريكية، والتي أكدت فيها على حق أوكرانيا في كيفية الدفاع عن أراضيها، إذا استخدمت تقنيات تصنعها بنفسها، ورأت أن هذا قد يحقق لها نتائج في المستقبل، فلها أن تفعل ذلك، ولكنها تحاول أن تخلي نفسها من المسؤولية، على اعتبار أن روسيا ربما يكون لها ردة فعل كبيرة في هذا الشأن.