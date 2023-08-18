كوريا الجنوبية تتجه لإنتاج كميات كبيرة من الطائرات المسيرة حتى 2028

أقرت سلطات الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، خطة لإنتاج كميات كبيرة من الطائرات المسيرة، متوسطة الارتفاع، التي تطير على ارتفاع متوسط حتى عام 2028 لتعزيز قدرات المراقبة والاستطلاع للقوات الجوية، حسبما ذكرت وكالة «الاقتناء الدفاعي».

مشروع لتطوير الطائرات المسيرة

ووافقت لجنة تعزيز مشروع الدفاع، على الخطة، في أحدث تقدم في مشروع تطوير الطائرات المسيرة، الذي تبلغ تكلفته حوالي 732 مليون دولار أمريكي، الذي بدأ لأول مرة في عام 2006، وفقًا لإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي «DAPA».