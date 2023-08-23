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خبير في الشؤون الروسية: المسيرات الأوكرانية تأثيرها محدود للغاية

كتب:

منتصر سليمان
04:38 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
الدكتور آصف ملحم الخبير في الشؤون الروسية

الدكتور آصف ملحم الخبير في الشؤون الروسية

قال الدكتور آصف ملحم الخبير في الشؤون الروسية، إن تأثير المسيرات الأوكرانية محدود للغاية، والهدف الأساسي منها إعلامى سياسي نفسي فقط لا غير، فهم يريدون نقل المعركة لإشعار المواطن الروسي بالألم.

تصوير المسيرات الأوكرانية

وأضاف ملحم خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية» اليوم الأربعاء، أن المواطنين في مدينة خنكي الروسية، قاموا بتصوير «مسيرة»، ما يشير الى أن الأمر لم يحدث تغييرًا جذريًا في سير المعركة.

وأشار إلى أن روسيا يوم 28 يوليو الماضي أقرت استراتيجية لصناعة المسيرات حتى عام 2030، قابلة للتمديد حتى عام 2035، بالتعاون مع إيران، حيث أن ذلك المصنع قادر على إنتاج أعداد كبيرة من المسيرات، مشيرًا الى أن أضرار المسيرات الأوكرانية ليست بالدرجة التي يمكنها تحويل مسار المعركة.

وأوضح آصف ملحم، أن أحد المستشارين الإعلاميين الذي كان يعمل في مكتب زيلنسكي اعترف أنهم أخطأوا عندما حاربوا الشعب الروسي، حيث قامت أوكرانيا بحملة كبيرة ضد الروس لدرجة أنهم بدأوا في تغيير أسماء الشوارع وإزالة الأدب والثقافة والفن المشترك بين الطرفين، وقد ترك ذلك أثرًا عكسيًا لدى المواطنين.

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بقلم منتصر سليمان