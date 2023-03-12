زيلنسكي يتوقع إحراز تقدم بشأن تقديم ضمانات أمنية لبلاده من «الناتو»

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم الأحد، عن توقعاته بأن تحرز الدول أعضاء حلف (ناتو) تقدما فيما يتعلق بتقديم ضمانات أمنية لبلاده خلال اجتماع الحلف المقرر في يوليو المقبل.

وقال «زيلنسكي»: «رغم أننا لا يمكننا أن نكون داخل الحلف خلال الأزمة إلا أننا نرغب في الحصول على ضمانات أمنية ملائمة.. نتوقع الخطوات المناسبة تجاه أوكرانيا من دول الناتو»، وذلك حسبما نقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

شكر للدول الداعمة

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره إلى الدول أعضاء الحلف التي تدعم بلاده في ساحة المعركة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية تقديم الضمانات الأمنية لبلاده