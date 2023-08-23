أوكرانيا: روسيا استهدفت 13 ألف طن من الحبوب في ميناء إزميل

قال أولكسندر كوبراكوف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، إن هجومًا بطائرة مُسيّرة روسية على ميناء إسماعيل «إزميل» على نهر الدانوب، جنوب البلاد، اليوم الأربعاء، أسفر عن إتلاف 13 ألف طن من الحبوب.

وذكر كوبراكوف عبر تطبيق «تليجرام» أن القدرة التصديرية للميناء انخفضت 15%، بسبب الضربة الروسية، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأشار إلى أن «روسيا تضرب بشكل ممنهج صوامع الحبوب ومستودعاتها لتعطيل الصادرات الزراعية».