مصدر أمني: فيديوهات «الإرهابية» حول اعتداء الشرطة على مواطنين عمرها 10 سنوات

أكد مصدر أمنى أن مقاطع الفيديو التى تم تداولها على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعي، والمتضمنة ادعاءات بتعدي ضباط شرطة على مواطنين قديمة وسبق تداولها منذ أكثر من 10 سنوات.

وتابع أن ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية فى إعادة نشر الفيديوهات القديمة والأخبار المفبركة للإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية في محاولة للنيل من حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها البلاد وهو ما يعيه الشعب المصري، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.