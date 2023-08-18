خميس الجارحي لـ«الشاهد»: زوجتي تركت الجماعة الإرهابية بسبب عنف مسيراتها

قال خميس الجارحي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن زوجته تركت جماعة الإخوان بعد فض اعتصام رابعة بشهر واحد، موضحًا: «سيبتها تنزل أكثر من مسيرة في الإسكندرية بعد فض الاعتصام، وسمعت سوء الأخلاق بأذنيها وشاهدت استخدام العنف بعينيها».

أقوى من الرصاص

وأضاف الجارحي، في حواره ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، على قناة إكسترا نيوز: «كان هناك شتائم في المسيرات، كما استخدم متظاهرو الإخوان العنف وتغنوا بأن سلميتهم أقوى من الرصاص، بالإضافة إلى أنها بحثت عن أكاذيب الجماعة بنفسها اقتنعت بموقفي وأصبحت تدعمني».

قيادات الجماعة

وتابع: «قيادات الجماعة كانوا يقولون عن نزول المسيرات بعد فض اعتصام رابعة فرض عين ولا يستئذن الزوج فيه وفقا لفتوى للشيخ يوسف القرضاوي، وهو ما أحدث مشكلات في الأسر المصرية وانشقاقات، وغضبت بعض الزوجات والأزواج نتيجة للصراع ولهذه الفتاوى».