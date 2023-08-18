خميس الجارحي لـ«الشاهد»: كنت أدعو الله برؤية الحق وترك جماعة الإخوان الإرهابية

قال خميس الجارحي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إنه كان يدعو الدعاء «اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» قبل أن يترك الجماعة: «كنت أسمع حديثا للنبي يؤيد موقفي، وقد أفتح التليفزيون على قناة لم أفتحها من قبل أجد عالما يتحدث بحديث يؤيد موقفي».

رؤية نبوية

وأضاف «الجارحي»، في حواره ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكأن هناك نقص في المبنى بين الصفا والمروة، وقال النبي إن من يكمل هذا النقص له جائزة مني، وكان ذلك في الرؤية التي رأيتها في المنام».

وتابع: «قمت بوضع الحجر وإكمال الجزء الناقص، وعندما خرجت في الساحة احتضنني النبي وبكيت في حضنه، وفي هذه اللحظة تأكدت أنني على الحق، وكان هذا الحلم هو الذي جعلني أثبت عند موقفي بعد الضغوط الشديدة التي عانيتها».