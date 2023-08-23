فتح باب المنافسة بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 31 أغسطس

تعد جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة هي الأولي من نوعها في المنطقة، وتستهدف بشكل رئيسي تمكين المرأة وتسليط الضوء على إنجازاتها الرياضية، وتُكريم إنجازات عدة فئات متصلة بالرياضة النسائية سنويًا، بما يشمل الرياضيات، والمدربين، والفرق المتميزة، وأفضل المبادرات والاتحادات والهيئات الإدارية ووسائل الإعلام النشطة في مجال رياضة المرأة.

موعد تقديم طلبات الترشح للجائزة

توضح «الوطن» للقارئ موعد التسجيل وتقديم طلب الترشح للحصول على جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، والذي حددته اللجنة قبل غلق باب الترشح للنسخة السابعة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في 31 أغسطس الجاري، ويتم الإعلان عن قائمة الأسماء المرشحة للجائزة ضمن القائمة النهائية في وقت لاحق، عقب الانتهاء من عملية التحكيم، وإعلان الفائزات في الحفل الذي يقام في أبوظبي يوم 15 نوفمبر المقبل، ويمكن التقديم من هنــــــــا

جائزة تصل إلى 2 مليون درهم إمارتي

وتبلغ قيمة جوائز فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة ما يقرب من مليوني درهم إماراتي، مقسمة على عشرة فئات في مجالات مختلفة، كالإدارة الرياضية والرياضيات والمدربين والإعلاميين الرياضيين، والناشئات الرياضيات والبارالمبيات.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» دعمها لصاحبات المواهب والإنجازات للتقديم في جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

تطوير الرياضة النسائية في مصر

وأكد الدكتور أشرف صبحي اهتمام الوزارة بملف تطوير الرياضة النسائية في جميع أنحاء الجمهورية، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، ورفع معدلات اللياقة البدنية لتكون الرياضة أسلوب حياة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للرياضة النسائية، خطوة فاعلة نحو تطوير الرياضة النسائية بمصر.