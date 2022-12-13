«رياضة كفر الشيخ» تستضيف لقاء ثقافيا لمناهضة العنف ضد المرأة

استضافت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اللقاء الثقافي لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار «احمي نفسك»، الذي تُنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والإدارة العامة للمرأة وتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، بمشاركة 100 فتاة في ختام حملة «16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة».

تفاصيل اللقاء الثقافي

واستقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدكتورة هويدا الشاهد، مدير عام الإدارة العامة للمرأة وتكافؤ الفرص بوزارة الشباب والرياضة، ومنة الله على، مدربة الويندو، وذلك بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي بالمديرية.

وذكرت الدكتورة هويدا الشاهد، مدير عام الإدارة العامة للمرأة وتكافؤ الفرص بوزارة الشباب والرياضة، أن أشكال العنف ضد المرأة تبدأ من بداية نظرة عين قد تجرحها حتى تصل إلى القتل، مشيرة إلى قضية نيرة أنها في أساسها عنف موجه ضد المرأة من شخص يفتقد الإنسانية، والعنف ضد الفتيات حين تمنعها الأسرة الاستمرار في تعليمها أو تعرضها للإهانة بصورها المختلفة وصمتها الذى قد يشكل ضغطاً كبيراً عليها، وينتج عنه آثار ضارة لها نفسياً وجسدياً.

«ويندو» وفن الدفاع عن النفس

وشهدت الورشة التدريبية تعريف «الويندو»، بأنه فن الدفاع عن النفس وكلمة ويندو مقسمة إلى شقين wen اختصار woman وdoth وهي كلمة يابانية في الأساس، وهو الدفاع عن النفس، وهو فن يشمل جانبًا نفسيًّا وجسديًّا، و يتمثل في تدريبات جسدية تستهدف الأماكن الضعيفة في جسد الرجل، فالقوة البدنية للبنت أقل من الرجل، وإذا دخلت معه في شجار فستخسر.

وأكدت المدربة منة علي، أن الويندو يعامل معاملة الصندوق الذى بداخله عدة تكنيكات رياضية يعلم الفتاة من سن 6 سنوات إلى أي عمر كيفية الخروج من الموقف، وذلك يتم من خلال تكنيك سهل غير معقد، حتى تتذكره الفتاة عند تعرّضها للموقف، وكذلك الأمر لا يحتاج لأن يكون جسم الفتاة رياضيًّا.

تدريب المشاركات على التعامل مع أشكال العنف

وقدمت المدربة منة على، خلال الورشة تدريب الفتيات على استخدام نبرة الصوت ونظرة العين الحادة قبل أن تأخذ قرار استخدام التكنيك الحركي ضد المتحرش الذي قد يكون متعاطيا للمخدرات وغير واع، وقد يرد ضربها أو إيذائها بأداة حادة، وأن هناك تكنيكات وقد تكون أكثر تأثيراً ضده.

وتم تدريب المشاركات على خطوات المشي في الطريق، وتوجيه نظرة العين والأداء الحركي الذي يحميها ضد أي شخص يمارس ضدها أي شكل من أشكال العنف.