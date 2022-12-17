انطلاق دوري كرة القدم النسائية في الشرقية بحضور المحافظ ووزير الرياضة

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صباح اليوم السبت، فعاليات دوري كرة القدم النسائية في مدينة أبو حماد، رفقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور نواب الشعب والشيوخ ولفيف من أبناء المحافظة.

واستقبل محافظ الشرقية، اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واصطحبه في جولة تفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية في مراكز ومدن أبو حماد وبلبيس والزقازيق.

زيارة وزير الشباب والرياضة تستمر يومين

وتستمر زيارة وزير الشباب والرياضة للمحافظة ليومي السبت والأحد 17 و18 ديسمبر، على أن يتفقد خلالهما المنشآت الرياضية في مدن أبو حماد والزقازيق وأبو كبير وبلبيس وفاقوس، إلى جانب عن عدد من الفعاليات الرياضية.

وزير الشباب والرياضة في منتدى شباب شرق الدلتا

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدث الإعلامي لمحافظة الشرقية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن وزير الرياضة سيحضر فعاليات منتدى شباب شرق الدلتا، والذي سينطلق اليوم السبت في تمام الساعة الواحدة ظهرا، في قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الزقازيق، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وكذلك بحضور محافظي الشرقية والدقهلية ودمياط.