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ناهد إمام: انضمامي لتنظيم الإخوان سبب لي تشوها معرفيا

كتب:

محمد عزالدين
11:16 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
ناهد إمام

ناهد إمام

قالت الكاتبة ناهد إمام، إنّها خرجت بأمور محددة بعد تجربتها مع جماعتي الإخوان والتبليغ، موضحةً: «القرب من الله لا يحتاج إلى جماعة أو تنظيم أو أشخاص يكون لهم سلطة في مسألة العلاقة مع الله».

لسنا في مجتمعات بدائية

وأضافت «إمام»، في حوارها مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «نحن لسنا في مجتمعات بدائية حتى يتدخل أحد في مثل هذه الأمور، هناك علماء ومؤسسات، ولكن يجب ألا نسلم أنفسنا إلى جماعات تفصلنا عن المجتمع وتسبب لنا تنافرا معرفيا».

الجماعة كانت تقسم الجميع

وتابعت الكاتبة: «كانت لديّ أفكار ضد بعض، وحدث لي تشوه معرفي في هذه الجماعة، حيث كانت تقسم الجميع إلى أبيض وأسود، لكن في الحقيقة، هناك تفكير نقدي، وهناك رمادي، والعقل والنفس يستحقان الحفاظ عليهما بجعلهما مستقلين وحرين، والعلاقة مع الله لا تحتاج إلى أن نكون موجودين في جماعات».

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بقلم محمد عزالدين