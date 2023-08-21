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قيادي إخواني سابق يكشف لـ«الشاهد» حيل الجماعة للسيطرة على المساجد

كتب:

أبانوب رجائي
12:27 ص | الإثنين 21 أغسطس 2023
طارق البشبيشي

طارق البشبيشي

أكد الكاتب والباحث والقيادي الإخواني السابق، طارق البشبيشي، أن جماعة الإخوان كانت تتحايل على منع إقامة جلساتهم في المساجد، بالتقرب من الأئمة والإثناء على كلامهم، ولكن من الداخل كان هناك سخرية عليهم.

جلسات يوم الجمعة

وأضاف خلال حواره ببرنامج «الشاهد» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» ويقدمه الدكتور محمد الباز،: «كان الإمام يسمح للإخوان في حالة الإثناء عليه بعمل الجلسات يوم الجمعة، وحينما يُسأل عنهم من قبل الجهة الأمنية، يجدوا منه دعما».

خبائث الإخوان

وتابع البشبيشي: «كنا بندي إمام المسجد كتابا يضم أفكارا على أنها خطب للجمعة ولكنها مبطنة بأفكار الإخوان»، موضحا أنه في حالة إذا ما كان الإمام كفيفا، فكان يتم إرسال من يساعده ذهابا وإيابا»، محذرا من استمرار تلك الألاعيب لأن «خبائث الإخوان لا تنتهي أبدا».

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